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14 жовтня • оновлено в 16:53
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Розпусний танець фанатки обурив глядачів на матчі НХЛ

1.2т Читати матеріал російською

Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ "Бостон" - "Нью-Джерсі" гаряча вболівальниця "Брюїнз" вирішила трохи розважити сусідів по трибуні.

Під час гри дівчина спустилася зі свого місця до загороджувального скла та почала дуже еротично рухатися.

Втім, публіка не оцінила запального танцю дівчини. Багато хто почав несхвально свистіти. В результаті вболівальниці довелося повернутися на своє місце.

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Відзначимо, що "Бостон" переграв "Нью-Джерсі" з рахунком 3:0 в домашньому матчі НХЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, груди фанатки без бюстгальтера позбавили мови коментатора ЧС з баскетболу.

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Тема
НХЛ
Місце
США
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