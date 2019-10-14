Розпусний танець фанатки обурив глядачів на матчі НХЛ

Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ "Бостон" - "Нью-Джерсі" гаряча вболівальниця "Брюїнз" вирішила трохи розважити сусідів по трибуні.

Під час гри дівчина спустилася зі свого місця до загороджувального скла та почала дуже еротично рухатися.

Втім, публіка не оцінила запального танцю дівчини. Багато хто почав несхвально свистіти. В результаті вболівальниці довелося повернутися на своє місце.

Відзначимо, що "Бостон" переграв "Нью-Джерсі" з рахунком 3:0 в домашньому матчі НХЛ.

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