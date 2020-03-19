Роздягнена Морозюк показала свій "коронавірусний" челендж

Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка, в своєму стилі виконала челендж з туалетним папером, яким розважаються зірки спорту на карантині.

У себе в Instagram 30-річна красуня виклала відео, де у відвертому вбранні набиває рулон своєю п'ятою точкою

Раніше Ірина показала фото, на якому вона зображена топлес в одному з вікон готелю в Дубаї.

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес у своїй спальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який на даний момент захищає кольори турецького "Різеспор".

В кінці листопада Іра виклала свої роздягнені фотографії на загальний огляд, і зірвала справжній шквал захоплених коментарів.

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