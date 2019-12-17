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17 грудня • оновлено в 20:26
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Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

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Гравці Жіночої хокейної ліги (ЖХЛ) знялися оголеними для новорічного календаря, викликавши насмішки в інтернеті

У фотосесії взяли участь 12 російських хоккеісток з семи клубів ЖХЛ. Представники ліги заявили, що метою проекту було продемонструвати ніжність, чистоту, щирість і вишуканість спортсменок.

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

Instagram ЖХЛ

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

Instagram ЖХЛ

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

Instagram ЖХЛ

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

Instagram ЖХЛ

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

Instagram ЖХЛ

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

Instagram ЖХЛ

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

Instagram ЖХЛ

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

Instagram ЖХЛ

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі

Instagram ЖХЛ

Коментатори в мережі не оцінили новаторський підхід авторів, загнобивши результати зйомки.

"Якщо замість одягу прикритися гілками і якимось сміттям, то хіба це можна назвати оголенням?"- обурюються незадоволені росіяни.

Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі
Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі
Російські хокеїстки знялися оголеними "в смітті" і стали посміховиськом в мережі
Новини
"Упадут в обморок!" Российские хоккеистки снялись в странной фотосессии

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році найбільш популярні і успішні гравці Жіночої хокейної ліги Росії також брали участь у відвертій фотосесії для календаря. У зйомках взяли участь представники всіх семи клубів ЖХЛ, багато дівчат вигравали медалі чемпіонатів світу та Універсіад.

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Автор
Максим Богданов
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Кор Павел
Кор Павел
Ну уж лучше чем откормленные хохули
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Merzlyakov Almerzlyakov
Merzlyakov Almerzlyakov
прикольные девченки! и мусора я не заметил. Они, как часть букета.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Опять "россияне" разнесли) А по факту свидомиты, фейтящие в интернетах.
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