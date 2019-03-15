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/роздягальня

Роналду пообіцяв "вкусити за дупу" модель: гарячі фото красуні

2.2тЧитати матеріал російською

Відомого португальського футболіста Кріштіану Роналду викрили в зв'язку з венесуельською моделлю Олександрою Мендес. Дівчина в телешоу показала переписку трирічної давності із зірковим гравцем.

Роналду листувався з моделлю в WhatsApp, він надіслав їй свою фотографію, а потім пообіцяв "вкусити її за дупу", якщо заб'є в матчі, який дівчина відвідає. Пізніше Мендес зустрілася з португальської зіркою, проте, за словами Олександри, між молодими людьми так нічого і не сталося, повідомляє The Sun.

Переписка Роналду і Мендес

Переписка Роналду і Мендес

GOLDERS / MAGALY ATV

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Роналду потрапив у гучний скандал у Лізі чемпіонів

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Олександра Мендес

Олександра Мендес

instagram.com/alexandramendezof

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Кріштіану Роналду
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