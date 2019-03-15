Роналду пообіцяв "вкусити за дупу" модель: гарячі фото красуні

Відомого португальського футболіста Кріштіану Роналду викрили в зв'язку з венесуельською моделлю Олександрою Мендес. Дівчина в телешоу показала переписку трирічної давності із зірковим гравцем.
Роналду листувався з моделлю в WhatsApp, він надіслав їй свою фотографію, а потім пообіцяв "вкусити її за дупу", якщо заб'є в матчі, який дівчина відвідає. Пізніше Мендес зустрілася з португальської зіркою, проте, за словами Олександри, між молодими людьми так нічого і не сталося, повідомляє The Sun.
Переписка Роналду і Мендес
GOLDERS / MAGALY ATV
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Олександра Мендес
instagram.com/alexandramendezof
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду звинувачується в згвалтуванні в 2009 році американки Кетрін Майорги.
За словами потерпілої, все трапилося після вечірки, вона подала заяву до суду, де вказала, що інцидент відбувся в готельному номері.
Дівчина заявила, що секс був неприродним способом, розповівши всі інтимні подробиці події.
Спортсмен найняв приватного детектива, аби отримати компрометуючу інформацію, яка дозволить викрити Майоргу.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Роналду через цей інцидент вигнали зі збірної Португалії.
Нападник туринського "Ювентуса" заявив, що досі переживає через звинувачення в згвалтуванні, але його совість чиста і він вірить у справедливість.
Британська модель Жасмін Леннард, яка зустрічалася з Кріштіану, коли той виступав за "Манчестер Юнайтед", назвала португальця "психом" і пригрозила розкрити його "справжню натуру".
Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання зразків ДНК зіркового футболіста.
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