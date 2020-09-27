Роналду обійшов Путіна в рейтингу найбільш шанованих чоловіків світу

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду визнаний самим шановним спортсменом світу в рейтингу дослідного центру YouGov.

У списку найбільш шанованих публічних особистостей планети капітан збірної Португалії з футболу зайняв 6-е місце.

Вище португальця виявилися гонконгський актор, майстер бойових мистецтв Джекі Чан, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, голова КНР Сі Цзіньпін, підприємець Білл Гейтс і колишній президент США Барак Обама, який очолив рейтинг.

У десятку також увійшли власник AliExpress Джек Ма, духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама, винахідник Ілон Маск і актор Кіану Рівз.

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі зайняв в рейтингу 11-е місце, випередивши на одну позицію президента Росії Володимира Путіна.

World's Most Admired Men 2020 (1-10)



1. Barack Obama 🇺🇸

2. Bill Gates 🇺🇸

3. Xi Jinping 🇨🇳

4. Narendra Modi 🇮🇳

5. Jackie Chan🇨🇳

6. Cristiano Ronaldo 🇵🇹

7. Jack Ma🇨🇳

8. Dalai Lama

9. Elon Musk 🇿🇦

10. Keanu Reeves 🇨🇦 https://t.co/4nO3Jrs2Sk pic.twitter.com/mBItMzKcLx - YouGov (@YouGov) September 25, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вболівальники назвали футболістів, про яких найчастіше думають під час сексу. Кріштіану Роналду в цьому рейтингу опинився на другому місці.