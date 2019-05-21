"Просто бомба": дружина чемпіона світу з боксу вразила незвичайною зовнішністю

Дружина чемпіона світу за версією WBO Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО) вразила шанувальників боксу своєю неординарною зовнішністю.

28-річна Алінда Персон подарувала своєму коханому вже п'ять дітей: три хлопчики і дві дівчинки. Найстаршій дитині 8 років.

Жінка абсолютно не комплексує з приводу своєю зайвої ваги, надягаючи відверті вбрання. У коментарях Алінду називають справжньою бомбою.

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Алінда Персон instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня Кроуфорд успішно захистив свій пояс у напівсередній вазі в бою проти Аміра Хана (33-5, 20 КО). Поєдинок завершився достроково.

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