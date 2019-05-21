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"Просто бомба": дружина чемпіона світу з боксу вразила незвичайною зовнішністю

25.3тЧитати матеріал російською

Дружина чемпіона світу за версією WBO Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО) вразила шанувальників боксу своєю неординарною зовнішністю.

28-річна Алінда Персон подарувала своєму коханому вже п'ять дітей: три хлопчики і дві дівчинки. Найстаршій дитині 8 років.

Жінка абсолютно не комплексує з приводу своєю зайвої ваги, надягаючи відверті вбрання. У коментарях Алінду називають справжньою бомбою.

"Просто бомба": дружина чемпіона світу з боксу вразила незвичайною зовнішністю

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Алінда Персон

Алінда Персон

instagram

Новини
Дружина екс-капітана "Динамо" показала себе повністю голою — фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня Кроуфорд успішно захистив свій пояс у напівсередній вазі в бою проти Аміра Хана (33-5, 20 КО). Поєдинок завершився достроково.

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Особа
Теренс Кроуфорд
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доктор тупин
доктор тупин
Трое детей,это большие жертвы...Лишь бы им было хорошо
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