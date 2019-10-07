Променистий і сонцеликий: зірка НХЛ прогнувся перед Путіним

Зірка НХЛ, російський хокеїст Олександр Овечкін вислужився перед президентом РФ Володимиром Путіним.

Гравець команди "Вашингтон Кепіталс" вирішив привітати главу Російської Федерації з днем народження - 7 жовтня Путіну виповнилося 67 років. Для меседжу хокеїст скористався акаунтом створеного ним руху Putin Team.

Путін і Овечкін

Повідомлення вийшло пишномовним – хокеїст явно намагався справити враження на господаря Кремля пафосним тоном привітання і "філософськими" думками.

"Що можна побажати президенту країни? Ваше ім'я знає весь світ. Ви – приклад для мільйонів людей. Вас цитують, поважають, цінують і бояться. Ваша мудрість, сила і гумор стали символом нашої країни! Сильна людина – це не та, хто перемагає слабкого, а та, яка допомагає слабкому стати сильнішим, і ви завжди дотримуєтеся цього правила. Ви капітан, а за вами – сильна команда однодумців. Бажаю всім нам, щоб ви залишалися біля керма якомога довше, надихаючи на нові звершення, досягнення, розвиток. щоб ви залишилися в історії як особистість, що змінила хід подій у кращий бік. Бажаю процвітання вам, Володимире Володимировичу, і країні", – написав Овечкін.

Нагадаємо, OBOZREVATEL показав у день народження Путіна, як виглядають двійники президента Росії.

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