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7 жовтня • оновлено в 17:51
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Променистий і сонцеликий: зірка НХЛ прогнувся перед Путіним

2.3т Читати матеріал російською

Зірка НХЛ, російський хокеїст Олександр Овечкін вислужився перед президентом РФ Володимиром Путіним.

Гравець команди "Вашингтон Кепіталс" вирішив привітати главу Російської Федерації з днем народження - 7 жовтня Путіну виповнилося 67 років. Для меседжу хокеїст скористався акаунтом створеного ним руху Putin Team.

Путін і Овечкін

Путін і Овечкін

Повідомлення вийшло пишномовним – хокеїст явно намагався справити враження на господаря Кремля пафосним тоном привітання і "філософськими" думками.

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"Що можна побажати президенту країни? Ваше ім'я знає весь світ. Ви – приклад для мільйонів людей. Вас цитують, поважають, цінують і бояться. Ваша мудрість, сила і гумор стали символом нашої країни! Сильна людина – це не та, хто перемагає слабкого, а та, яка допомагає слабкому стати сильнішим, і ви завжди дотримуєтеся цього правила. Ви капітан, а за вами – сильна команда однодумців. Бажаю всім нам, щоб ви залишалися біля керма якомога довше, надихаючи на нові звершення, досягнення, розвиток. щоб ви залишилися в історії як особистість, що змінила хід подій у кращий бік. Бажаю процвітання вам, Володимире Володимировичу, і країні", – написав Овечкін.

Нагадаємо, OBOZREVATEL показав у день народження Путіна, як виглядають двійники президента Росії.

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Особи
Володимир Путін Олександр Овечкін
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы больны.
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Бухгалтер Борис, кацы, вы больны неизлечимо. Чуешь разницу,раб?
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Чан Джеки
Чан Джеки
вот так сраку целуют холуи у вована а он их потом в гос.дуру или министром спорта.
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Чан Джеки, или тролляками в ольгино. Полно их тут.
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70rus xxx
70rus xxx
Боги,ну что за бред.Овечкину то зачем прогибаться,скажите на милость.Вот ЗеМоника прогнулся так прогнулся перед Трампом,весь мир ржал."вы мой учитель,я только вас уважаю.....не 100% а 1000?)))))
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
70rus xxx, богохульник, не вспоминай Бога всуе. Тренируйся на луноликом.
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