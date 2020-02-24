Присвячують вірші: дружина ексгравця НХЛ із Росії показала пишні форми

Дружина чесько-російського хокеїста Дмитра Яшкіна, який раніше грав у НХЛ, Надя користується великою популярністю в Instagram. Їй навіть присвячують вірші.

Її чоловік Дмитро провів шість сезонів за "Сент-Луїс" і один сезон у "Вашингтоні", а влітку 2019 року переїхав до КХЛ, де виступає за московське "Динамо". З дівчиною вони одружилися у 2015 році.

Надя Яшкіна

Яшкіна активно веде профіль в Instagram, де на неї підписана 21 тисяча осіб, і займається музикою, випускаючи пісні під псевдонімом Nadi Jaskin (Наді Джаскін).

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

У дівчини є особистий шанувальник у соціальній мережі, який залишає коментарі під її фотографіями у віршованій формі.

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

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