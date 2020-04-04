Популярна українська фітнес-тренер знялася оголеною

Популярна українська фітнес-модель Олена Бойчук викликала фурор серед своїх 163 тисяч пiдписникiв в Instagram, знявшись топлес.

У кадрі чуттєва фітоняшка без сорому демонструє свої приголомшливі форми.

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Олена Бойчук @elena_boichuk_

Декiлька років назад Олена взяла участь в чорно-білій еротичній фотосесії. Дівчина позувала повністю голою.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!