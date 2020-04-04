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4 квітня • оновлено в 18:20
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Популярна українська фітнес-тренер знялася оголеною

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Популярна українська фітнес-модель Олена Бойчук викликала фурор серед своїх 163 тисяч пiдписникiв в Instagram, знявшись топлес.

У кадрі чуттєва фітоняшка без сорому демонструє свої приголомшливі форми.

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Олена Бойчук

Олена Бойчук

@elena_boichuk_

Декiлька років назад Олена взяла участь в чорно-білій еротичній фотосесії. Дівчина позувала повністю голою.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Комментарии на сайте не модерированы
Погурський Іван
Погурський Іван
На якому тренажері вона накачала губи, як вареники?
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2
0
Калурадов Давящий
Калурадов Давящий
Погурський Іван, На дальнобоях, на мобильном тренажере.
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Спорт роздягальня

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