Популярна спортивна телеведуча України знялася в спокусливій фотосесії

Українська ведуча програми "ПроФутбол" на каналі 2+2 Олександра Лобода похвалилася новою фотосесією, яку зробила їй одногрупниця Аліна Канюка.

"От не просто зустрічаються люди нам в житті. Так сиділи за сусідніми партами в університеті, писали конспекти з вищої математики і не підозрювали, що через 7 років зустрінемося ми два таких дипломованих фінансиста і зробимо щось неймовірне, креативне і творче", - підписала знімки журналістка.

Фото викликали бурхливу реакцію у вболівальників, який не соромлячись у епітетах захоплюються ласою красою дівчини.

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Олександра Лобода Intagram

Олександра Лобода Intagram

Олександра Лобода Intagram

Олександра Лобода Intagram

Олександра Лобода Intagram

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Нагадаємо, що в 2015 році журналістка знялася у відвертій фотосесії для журналу "Maxim" в образі "амазонки".