Італійська телеведуча Ділетта Леотта, з якої тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко в якості коментатора дебютував в Італії, прокоментувала свою пікантну ситуацію.

Перед грою Серії А між "Наполі" та "Брешіа" вболівальники хором зажадали від журналістки, що проходила повз трибуну, показати груди.

"Уболівальники "Наполі" підтримували мене протягом усього матчу. Але потім, після перемоги "Наполі", вони спробували зайти далі. Це була просто жарт. Моя реакція була частиною іронії в тому моменті", - наводить слова Леотти The Sun.

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леотта свого часу стала жертвою хакерів. Інтернет-зловмисники зламали її iPhone і злили в мережу все інтимні фотографії, які не були призначені для широкої громадськості.

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