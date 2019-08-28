Поліцейські в РФ зґвалтували спортсменку: спортивні підсумки 27 серпня

У Сербії команди влаштували масову бійку після голу з порушенням правил чесної гри, а промоутер Олександра Усик Едді Хірн викликав сміх у журналістів.

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Крім того, в Росії поліцейські зґвалтували 17-річну волейболістку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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