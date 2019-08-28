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Поліцейські в РФ зґвалтували спортсменку: спортивні підсумки 27 серпня

1.6т Читати матеріал російською

У Сербії команди влаштували масову бійку після голу з порушенням правил чесної гри, а промоутер Олександра Усик Едді Хірн викликав сміх у журналістів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 27 серпня.

Крім того, в Росії поліцейські зґвалтували 17-річну волейболістку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Усик – Такам
Особи
Євген Коноплянка Олександр Усик Василь Ломаченко
Теги
ФК Шальке-04 Бешикташ Стамбул
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
"Кроме того, в России полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку." Это не изнасилование ,это напутствие от старших товарищей - «Citius, Altius, Fortius!"(Быстрее, выше, сильнее !)
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