Подруга українського воротаря "Реала" вразила Іспанію своїми формами - опубліковані фото

Подруга воротаря збірної України Андрія Луніна Анастасія Томазова стала справжньою зіркою українського інтернету після того, як тоді ще воротар "Зорі" присвятив їй відбитий пенальті в матчі зі "Сталлю".

Перейшовши в мадридський "Реал" Лунін став об'єктом пильної уваги іспанських уболівальників, які не обійшли стороною і Настю.

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

Анастасія Томазова Instagram

22-річнiй Анастасії вже пророкують популярність дівчини Кріштіану Роналду Джорджіни Родрігес, а також Пілар Рубіо - подружжя капітана "вершкових" Серхіо Рамоса.

Нагадаємо, що 12 серпня Лунін виграв з мадридським клубом свій перший трофей - Кубок Сантьяго Бернабеу.