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Побив бойфренд: екс-нареченій Кличка влаштували підставу

3.2тЧитати матеріал російською

Суд Лос-Анджелеса заборонив американському актору Брайану Хікерсону наближатися до колишньої нареченої Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі ближче, ніж на 100 ярдів (91,5 метра).

Хікерсона було узято під варту на початку травня після того, як його звинуватили в побитті Панеттьєрі, з якою він зустрічається з осені минулого року. Актора було випущено під заставу, а 23 травня йому було пред'явлено офіційне звинувачення в домашньому насильстві, повідомляє E! News. При цьому пара як і раніше знаходиться в стосунках.

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Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон

Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон

E! News

Брайан не визнав себе винним, що змусило суддю обмежити можливість його спілкування з Хайден. Крім того, молодій людині заборонили мати вогнепальну зброю. Вже 26 червня пройде перше слухання у скандальній справі. Сама Панеттьєрі ніяк не прокоментувала ситуацію, що склалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хайден Панеттьєрі шокувала своїм зовнішнім виглядом після побиття Хікерсоном.

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Особа
Хайден Панеттьєрі
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