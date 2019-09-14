Плавчиха, яка надягла "голий" купальник, домоглася справедливості

Плавчині Брекин Вілліс, яка була дискваліфікована через занадто відкритий купальник, повернули медаль змагань на Алясці.

Брекин Вілліс The Sun

Спортсменка підвернула його в районі сідниць, тому що інакше плавати в ньому було незручно.

Асоціація шкільного спорту штату домоглася скасування відсторонення плавчині. В організації заявили, що Вілліс ненавмисно оголила сідниці. В результаті все командні та індивідуальні окуляри були відновлені, повідомляє телеканал KTUU.

Представники школи спортсменки також визнали, що покарання було надмірним, і вирiшили, що купальник відповідав пропорціям фігури дівчини. Відзначається, що в відношенні судді змагань Джил Блекстоун почалася перевірка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Вілліс була дискваліфікована через занадто відкритий купальник. Спортсменка виграла заплив на 100 метрів вільним стилем, однак після дізналася, що її результат анульований через правила, яке регулює розмір купальника.

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