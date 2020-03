Пишні груди дівчини-репортера збентежили футболіста МЮ: гарячі фото красуні

Під час одного з останніх турів англійської Прем'єр-ліги уболівальників повеселив кумедний епізод. Футболіст МЮ Гарі Магуайр сильно зніяковів під час інтерв'ю сексуальній жінці-репортеру.

У мережі жартують, що це було найскладніше інтерв'ю в житті футболіста, який зараз носить капітанську пов'язку в "Манчестер Юнайтед".

Harry Maguire with the hardest interview of his career. Our thoughts are with him during this difficult time. pic.twitter.com/M9wTZuam8Y