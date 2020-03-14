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14 березня • оновлено в 04:36
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Пишні груди дівчини-репортера збентежили футболіста МЮ: гарячі фото красуні

1.8т
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Під час одного з останніх турів англійської Прем'єр-ліги уболівальників повеселив кумедний епізод. Футболіст МЮ Гарі Магуайр сильно зніяковів під час інтерв'ю сексуальній жінці-репортеру.

У мережі жартують, що це було найскладніше інтерв'ю в житті футболіста, який зараз носить капітанську пов'язку в "Манчестер Юнайтед".

Розкішна блондинка, яка змусила суворого захисника потупити погляд, немов він першокласник перед суворою вчителькою, дійсно володіє дуже великими талантами, і не тільки зовнішніми.

Еммі Джонс 44 роки, і її називають професіоналом в англійському футболі. У минулому вона двічі була номінована на премію "Молода журналістка року" в британській газеті, двічі представляла національну телевізійну премію ITV2 з Тесс Дейлі. Головний редактор The Sun Девід Йелланд називав її "найяскравішим жіночим голосом Британії". Коли в 2017 році дівчина стала ведучою клубного TV "Лідс Юнайтед", вболівальники назвали її прихід найкращим трансфером в історії клубу, повідомляє "Чемпіонат".

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

У 2018 році Емма опублікувала свій перший роман "Supernova Hangover".

OBOZREVATEL пропонує оцінити красу журналістки, якій мріяв би дати інтерв'ю будь-який футболіст, за винятком, можливо, капітана МЮ.

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Емма Джонс

Емма Джонс

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, ефектна зірка рестлінгу, яка знаходиться на 18-му тижні вагітності, розбурхала фанатів фотографією своїх величезних грудей.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Англія Лідс
Теги
ФК Лідс ФК Манчестер Юнайтед
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