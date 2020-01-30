Пишні форми венесуельської футболістки розбурхали мережу

Instagram канадської футболістки венесуельського походження Соні О'Ніл, яка перейшла до складу шотландського "Рейнджерс" цієї зими, викликав великий інтерес у поціновувачів жіночої краси.

25-річна спортсменка довгий час грала в молодіжних командах Канади та США, а у 2017 році почала дорослу кар'єру, перейшовши у шведську "Хускварну". Надовго в Скандинавії вона не затрималася, переїхавши спочатку до Італії, а потім у Хорватію та Францію.

Соня О'Ніл Daily Record

Поки невідомо, як складеться її кар'єра в Шотландії, але її присутність на полі з великою ймовірністю допоможе "Рейнджерс" збільшити відвідуваність на домашніх матчах.

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