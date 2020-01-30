Пишні форми венесуельської футболістки розбурхали мережу

Instagram канадської футболістки венесуельського походження Соні О'Ніл, яка перейшла до складу шотландського "Рейнджерс" цієї зими, викликав великий інтерес у поціновувачів жіночої краси.
25-річна спортсменка довгий час грала в молодіжних командах Канади та США, а у 2017 році почала дорослу кар'єру, перейшовши у шведську "Хускварну". Надовго в Скандинавії вона не затрималася, переїхавши спочатку до Італії, а потім у Хорватію та Францію.
Соня О'Ніл
Daily Record
Поки невідомо, як складеться її кар'єра в Шотландії, але її присутність на полі з великою ймовірністю допоможе "Рейнджерс" збільшити відвідуваність на домашніх матчах.
No shortcuts. No handouts. Not luck. Worked hard to continue to better myself as a player and person every year . . . Beyond excited and happy to represent @rangersfc this season and hopefully inspire the next generation of girls . 🙏🏼⚽️💙. . #rangers #athlete #football #instagood # 433
Як повідомляв OBOZREVATEL, китайська гольфістка Лілі Муніхі підкорила користувачів Instagram своєю приголомшливою зовнішністю.
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