"Під гіпнозом": олімпійська чемпіонка віддала 2 млн ворожці, щоб повернути бойфренда

Російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2014 Аделіна Сотникова потрапила в абсурдну історію. Спортсменка віддала 2 млн рублів ворожці-шахрайці через кохання до хокеїста Володимира Ткачова.

Аделіна Сотникова GLOBAL LOOK PRESS

Як повідомляє "Комсомольська правда", у Сотникової був роман з 26-річним Ткачовим, що виступає за хокейний клуб "Ак Барс". Однак пара розлучилася, через що у фігуристки почалася депресія. Після сварки з бойфрендом Сотникова спробувала його повернути за допомогою чаклунки.

"Ворожку Ольгу" спортсменка знайшла в інстаграмі. Та попередила, що "послуги" надає дистанційно, через СМС, але Сотникову це не збентежило.

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За словами друзів Сотникової, вона перебувала немов під гіпнозом, не усвідомлюючи повністю свої дії. З ворожкою олімпійська чемпіонка була на зв'язку дев'ять днів, відправивши шахрайці на картку два мільйони рублів - всі свої заощадження, які заробила, гастролюючи по світу з льодовими спектаклями. Після цього "чаклунка" перестала виходити на зв'язок з Сотниковою.

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