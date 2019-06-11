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Parimatch розіграє 10 вікендів у Барсі з відвідуванням Камп Ноу

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Parimatch запускає літню акцію "Заряджай! Став на літо", в якій усі бажаючі можуть позмагатися за головний приз — одну з десяти подорожей на двох до Барселони з відвідуванням легендарного стадіону Камп Ноу.

Кваліфікаційні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи 2019/20, турнір Великого шолому у Вімблдоні, Чемпіонат світу з водних видів спорту та фехтування і багато іншого — літо 2019 багате на яскраві спортивні події. З акцією "Заряджай! Став на літо" від Parimatch можна спостерігати за ними, прогнозувати результати та вигравати призи — в тому числі вікенд на двох у Барселоні з відвідуванням легендарного стадіону Камп Ноу. У музеї стадіону можна побачити всі трофеї ФК "Барселона", індивідуальні нагороди гравців, серед яких п’ять золотих м’ячів Мессі, відео та фотографії перемог, а також спуститися до роздягальні стадіону та відвідати коментаторські кабіни.

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Для участі необхідно зайти на сторінку акції та зробити прогноз на будь-яку зі спортивних подій тижня. Окрім головних призів, учасники можуть виграти 1000 додаткових: MacBook Pro 128GB, iPhone X 64GB, Samsung Galaxy S10e, наушники Airpods 2, портативну колонку JBL Charge 3, електросамокат Xiaomi Mi Scooter, ігрове крісло GamePro Stinger, брендований мерчендайз, а також безліч невеликих бонусів.

Розіграш буде проходити щотижня протягом терміну дії акції — з 10 червня до 18 серпня включно.

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Титова Надежда
Титова Надежда
Cпaси6o томy, кто показaл мнe этoт caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/19j3dp Просто пpойдя oпрoc пoлyчилa пoчти пoлyгодовyю зарплaту)) Пoльзyйтесь, пoка ecть возмoжноcть=)
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