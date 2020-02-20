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21 лютого • оновлено в 02:34
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Економіка Шоу

/ роздягальня

Опубліковані фотографії норвезької спортсменки, яка любить роздягатися на гірських схилах

1.5т
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Каролін Воллан була перспективною норвезькою лижницею, але не змогла реалізувати свій спортивний потенціал, зате стала однією з найпопулярніших Instagram-моделей країни.

Як повідомляє агентство Dailyskier, десять років тому, коли їй було 15, вона приїхала на тренувальні збори, організовані дворазовим олімпійським чемпіоном норвежцем Петтером Нортугом, і сподобалася знаменитому спортсмену. Не можна точно сказати, чи були між ними стосунки, проте декілька спільних знімків у соціальних мережах змусили понервувати прихильниць зоряного лижника.

Незважаючи на невдалі спроби домогтися успіхів у спорті, Воллан зуміла привернути увагу спонсорів завдяки своїй красі. Зараз на неї підписані майже 40 тисяч осіб, які з задоволенням милуються сексуальною норвежкою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, шестикратну переможницю конкурсу "Міс Бікіні" Джанну Бреслін вмовили зняти купальник.

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Тема
гірськолижний спорт
Місце
Норвегія
Тег
модель
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