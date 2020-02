Fikk opplev påskestemning i starten av februar, blitt litt mindre jerry på (nedover) ski, og møtt en nydelig gjeng med @lionalpin 💕 now it's time to hit the books 🤓📚

Публікація від KAROLINE WOLLAN ❄️ (@karolinewollan) 6 Лют 2018 о 10:54 PST