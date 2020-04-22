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22 квітня • оновлено в 16:27
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Олімпійський чемпіон Адам Піті стане батьком після двох побачень у Tinder

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Олімпійський чемпіон 2016 року британський плавець Адам Піті стане батьком після двох побачень з Ейрі Манро, з якою він познайомився на сайті знайомств під назвою Tinder.

"Вона завагітніла після другої зустрічі. Вона повідомила про це в текстовому повідомленні. Спочатку він був шокований, але тепер його переповнює приємне хвилювання", – цитує видання The Sun слова свого співрозмовника.

Адам Піті

Адам Піті

Daily Mail

Манро є уродженкою Уельсу. Вона вивчає образотворче мистецтво в університеті Лафборо. Піті підтвердив інформацію про вагітність дівчини, опублікувавши пост на своїй сторінці в Twitter.

"Я знаходжусь на сьомому небі, коли говорю, що Ейрі вагітна, і ми чекаємо дитину у вересні. Я хотів поділитися цими новинами на наступному тижні, коли стане відомо, хлопчик це чи дівчинка, але обставини склалися інакше", – написав плавець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мексиканський футболіст Хесус Перес випадково оголосив про свій трансфер у Tinder.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
плавання Олімпіада-2016
Місце
Великобританія
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Спорт роздягальня

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