Олімпійський чемпіон 2016 року британський плавець Адам Піті стане батьком після двох побачень з Ейрі Манро, з якою він познайомився на сайті знайомств під назвою Tinder.

"Вона завагітніла після другої зустрічі. Вона повідомила про це в текстовому повідомленні. Спочатку він був шокований, але тепер його переповнює приємне хвилювання", – цитує видання The Sun слова свого співрозмовника.

Манро є уродженкою Уельсу. Вона вивчає образотворче мистецтво в університеті Лафборо. Піті підтвердив інформацію про вагітність дівчини, опублікувавши пост на своїй сторінці в Twitter.

"Я знаходжусь на сьомому небі, коли говорю, що Ейрі вагітна, і ми чекаємо дитину у вересні. Я хотів поділитися цими новинами на наступному тижні, коли стане відомо, хлопчик це чи дівчинка, але обставини склалися інакше", – написав плавець.

Over the moon, no one could spoil this moment (they have tried) 🖤 pic.twitter.com/usk6kGfn7D