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19 жовтня • оновлено в 21:09
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Біатлоністка збірної України вразила фанатів відвертим фото

1.8т Читати матеріал російською

Одна з лідерів збірної України з біатлону Ольга Абрамова викликала шквал коментарів у Instagram, виклавши відверте фото в чорній білизні.

Шанувальники спортсменки завалили її захопленими коментарями, відзначаючи красу, ніжність і жіночність.

Біатлоністка збірної України вразила фанатів відвертим фото
Біатлоністка збірної України вразила фанатів відвертим фото
Біатлоністка збірної України вразила фанатів відвертим фото
Біатлоністка збірної України вразила фанатів відвертим фото
Біатлоністка збірної України вразила фанатів відвертим фото
Біатлоністка збірної України вразила фанатів відвертим фото
Біатлоністка збірної України вразила фанатів відвертим фото
Біатлоністка збірної України вразила фанатів відвертим фото
Новини
Біатлоністка збірної України Ольга Абрамова показала відверте фото, відкривши груди

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Абрамова взяла участь в еротичній фотосесії. Спортсменка знялася повністю оголеною в одній з московських фотостудій.

Нагадаємо, 30-річна уродженка Ульяновської області Ольга Абрамова прийняла рішення виступати за збірну України влітку 2012 року. У вересні 2014 року став чемпіонкою України з літнього біатлону.

У лютому 2016 року Абрамова попалася на допінгу - в її пробах був знайдений заборонений препарат мельдоній. У 2017-му Українка виграла суд у IBU, і річна дискваліфікація спортсменки анульована.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Особа
Ольга Абрамова
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