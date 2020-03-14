Знаменита українська кикбоксерши Олена Овчинникова вразила шанувальників спокусливим декольте у новій фотосесії.
"Новий образ, нові можливості, нова я. Дівчата виходьте із зони комфорту, пробуйте щось нове і насолоджуйтеся життям. Адже тільки так можна стати краще!" - підписала знімки спортсменка.
Олена Овчинникова
facebook.com/lena.ovchynnikova
Олена Овчинникова
facebook.com/lena.ovchynnikova
Олена Овчинникова
facebook.com/lena.ovchynnikova
Друзі та передплатники 32-річної львів'янки відзначають її несподіваний образ і захоплюються красою дівчини.
facebook.com/lena.ovchynnikova
facebook.com/lena.ovchynnikova
facebook.com/lena.ovchynnikova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена викликала справжній фурор, знявшись у відвертій новорічної фотосесії.
Нагадаємо, що Олена є чемпіонкою світу з кікбоксингу за версією WKA (2008, 2010 роки) і ISKA (2009, 2010 роки), а також чемпіонкою Європи з кікбоксингу і тайського боксу за версією ISKA.
Нещодавно Овчинникова розповіла, чим закінчилися спроби з нею грубо пофліртувати.
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