"Образ суворого": дружина Реброва розкрила нову частину життя екстренера "Динамо"

Дружина українського тренера, екснаставника "Динамо" (Київ) Сергія Реброва розповіла про те, якою людиною є її чоловік в непублічному житті.
Сергій і Анна Реброви
instagram.com/annar2202/
Влітку 2018 року Ребров очолив угорський "Ференцварош" і переїхав до Будапешта разом з сім'єю - дружиною Анною і синами Микитою і Олександром.
У їхньому будинку з розкішним видом на місто раніше не ступала нога журналіста, повідомляє tsn.ua з посиланням на "Життя відомих людей".
"Він дуже публічна людина, сімейна, він любить бути вдома, хоча у нього образ дуже суворої, серйозної людини. Але в сім'ї він трохи інший, з близькими людьми він більш відкритий, більш розслаблений, більш веселий. Може принести спонтанно квіти, порадувати мене. Ось знає, що я люблю квіти", - розповіла Анна Реброва про свого чоловіка.
Анна - друга дружина Реброва. Кілька років тому вони познайомилися в Києві, і там же зіграли весілля.
Сергій і Анна Реброви
instagram.com/annar2202
У четвер, 24 жовтня угорський "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва проведе матч проти московського ЦСКА в Лізі Європи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ребров прокоментував успіх збірної України у відборі Євро-2020 і поділився своєю думкою з приводу майбутнього Андрія Шевченка.
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