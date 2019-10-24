"Образ суворого": дружина Реброва розкрила нову частину життя екстренера "Динамо"

Дружина українського тренера, екснаставника "Динамо" (Київ) Сергія Реброва розповіла про те, якою людиною є її чоловік в непублічному житті.

Сергій і Анна Реброви instagram.com/annar2202/

Влітку 2018 року Ребров очолив угорський "Ференцварош" і переїхав до Будапешта разом з сім'єю - дружиною Анною і синами Микитою і Олександром.

У їхньому будинку з розкішним видом на місто раніше не ступала нога журналіста, повідомляє tsn.ua з посиланням на "Життя відомих людей".

"Він дуже публічна людина, сімейна, він любить бути вдома, хоча у нього образ дуже суворої, серйозної людини. Але в сім'ї він трохи інший, з близькими людьми він більш відкритий, більш розслаблений, більш веселий. Може принести спонтанно квіти, порадувати мене. Ось знає, що я люблю квіти", - розповіла Анна Реброва про свого чоловіка.

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Анна - друга дружина Реброва. Кілька років тому вони познайомилися в Києві, і там же зіграли весілля.

Сергій і Анна Реброви instagram.com/annar2202

У четвер, 24 жовтня угорський "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва проведе матч проти московського ЦСКА в Лізі Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ребров прокоментував успіх збірної України у відборі Євро-2020 і поділився своєю думкою з приводу майбутнього Андрія Шевченка.

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