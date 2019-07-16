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"Обкладинка Playboy": 18-річна українська чемпіонка завела мережу соковитим фото

26.9т Читати матеріал російською

Наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо Дар'я Білодід викликала справжній фурор в соціальній мережі Instagram.

18-річна спортсменка опублікувала ефектний знімок з відпочинку. Білодід приміряла купальник і яскраві червоні окуляри з обрізаною оправою, чим не залишила байдужими своїх шанувальників.

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Публікація від DARIA BILODID (@ dariabilodid7)

У коментарях дівчину закидали безліччю компліментів. "Ого, яка ти бомба", "Нова обкладинка журналу Playboy", "Божественна", "Дашу, у Вас кімоно лопнуло", "Сексі, зірка екранів і спортивних арен", "Погляд нічо так", "Голлівуд просто нервово курить в сторонці! Яка краса!", "Шикарний вид", – пишуть користувачі соцмережі.

Відзначимо, що за 15 годин фото зібрало понад 21,5 тисячі лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Даяна Ястремська захопила фанатів пікантним фото.

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Дар'я Білодід
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Perry Shelley
Perry Shelley
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