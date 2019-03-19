"Ніхто не хвилювався": екс-чоловік Началової зробив зізнання про смерть співачки

Колишній півзахисник ЦСКА і збірної Росії Євген Алдонін дізнався про смерть колишньої дружини і співачки Юлії Началової під час відрядження.
Юлія Началова та Євген Алдонін
ТВЦ
"Коли вона потрапила в госпіталь, я їхав у Сєвєродвiнськ. Батьки мені говорили, що там все під контролем, що вони стежать за ситуацією. Ніхто навіть особливо не хвилювався. Я їм тоді сказав, щоб мене тримали в курсі того, що відбувається щодня. За голосом батьків було зрозуміло, що ситуація ускладнилася. Лікарі ввели її в стан штучної коми", – сказав Алдонін в ефірі передачі "Нехай говорять".
Про трагедію футболістові повідомила мама співачки.
"Вона подзвонила і сказала, що Юлі не стало. Трагедія, коли батьки ховають своїх дітей – це страшно. Ти запитуєш чому? Як і навіщо? Батьки фізично не можуть зараз займатися організацією усього... Всі родичі разом, тому що всі переживають. Мама втратила найріднішу людину", – підсумував Алдонін.
Алдонін і Началова зіграли весілля 1 червня 2006 року, а 1 грудня 2006-го у них народилася донька Віра. У грудні 2011 року пара оголосила про розлучення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров’я співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня повідомили, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через декілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
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