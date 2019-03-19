"Ніхто не хвилювався": екс-чоловік Началової зробив зізнання про смерть співачки

Колишній півзахисник ЦСКА і збірної Росії Євген Алдонін дізнався про смерть колишньої дружини і співачки Юлії Началової під час відрядження.

Юлія Началова та Євген Алдонін ТВЦ

"Коли вона потрапила в госпіталь, я їхав у Сєвєродвiнськ. Батьки мені говорили, що там все під контролем, що вони стежать за ситуацією. Ніхто навіть особливо не хвилювався. Я їм тоді сказав, щоб мене тримали в курсі того, що відбувається щодня. За голосом батьків було зрозуміло, що ситуація ускладнилася. Лікарі ввели її в стан штучної коми", – сказав Алдонін в ефірі передачі "Нехай говорять".

Про трагедію футболістові повідомила мама співачки.

"Вона подзвонила і сказала, що Юлі не стало. Трагедія, коли батьки ховають своїх дітей – це страшно. Ти запитуєш чому? Як і навіщо? Батьки фізично не можуть зараз займатися організацією усього... Всі родичі разом, тому що всі переживають. Мама втратила найріднішу людину", – підсумував Алдонін.

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Алдонін і Началова зіграли весілля 1 червня 2006 року, а 1 грудня 2006-го у них народилася донька Віра. У грудні 2011 року пара оголосила про розлучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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