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11 вересня • оновлено в 13:21
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"Незручність місту": зірка збірної РФ принизив росіян через протести у Москві

1.1т Читати матеріал російською

Найкращий хокеїст Росії Олександр Овечкін виступив проти проведення протестів щодо ситуації в країні.

Зокрема форвард "Вашингтон Кепіталз" негативно відреагував на мітинги, які відбулися у Москві напередодні виборів до Мосміськдуми.

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Олександр Овєчкін

Олександр Овєчкін

РБК

"У нас вільна країна. Кожен говорить, що хоче. Але, припустимо, я, якщо щось захочу сказати, з плакатом на Тверську не піду. Уявляєте, яка це незручність місту? Треба все перекривати, охороняти. Але якщо люди так вважають – це їхнє право. Зараз багато можливостей. І соціальні мережі, і все що завгодно. Це раніше, у 1990-і, як достукаєшся? А зараз хоч звідси починай вести прямий ефір і говори", – цитує Овечкіна РБК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїст збірної Росії Артемій Панарін жорстко пройшовся по президенту Путіну через його небажання піти на зміну влади.

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Особа
Олександр Овечкін
Теги
збірна Росії з хокею протести у Москві
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Обозу так хотелось, так хотелось, чтобы он "унизил россиян", а Овечкин взял и выступил против либерастов.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Ось вана вата в всій красі. Воно ж бачило як в вільній країні жителі відстоюють свої права. А от расєянам хай ідуть мітингувати на смітник бо так вони мішають овце забивати шайби в США.
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