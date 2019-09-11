"Незручність місту": зірка збірної РФ принизив росіян через протести у Москві

Найкращий хокеїст Росії Олександр Овечкін виступив проти проведення протестів щодо ситуації в країні.

Зокрема форвард "Вашингтон Кепіталз" негативно відреагував на мітинги, які відбулися у Москві напередодні виборів до Мосміськдуми.

Олександр Овєчкін РБК

"У нас вільна країна. Кожен говорить, що хоче. Але, припустимо, я, якщо щось захочу сказати, з плакатом на Тверську не піду. Уявляєте, яка це незручність місту? Треба все перекривати, охороняти. Але якщо люди так вважають – це їхнє право. Зараз багато можливостей. І соціальні мережі, і все що завгодно. Це раніше, у 1990-і, як достукаєшся? А зараз хоч звідси починай вести прямий ефір і говори", – цитує Овечкіна РБК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїст збірної Росії Артемій Панарін жорстко пройшовся по президенту Путіну через його небажання піти на зміну влади.

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