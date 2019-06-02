Неймара звинуватили в згвалтуванні: опубліковані подробиці сексу

Нападника французького ПСЖ Неймара звинувачують в згвалтуванні. У п'ятницю, 31 травня, в поліцейській дільниці Сан-Паулу в районі Санто Амаро було написано заяву на 27-річного футболіста.

Жінка, чиє ім'я тримається в секреті, звинувачує бразильця в сексуальному насильстві. Інцидент нібито стався 15 травня в Парижі.

У розпорядженні UOL Sport є документальне свідчення, згідно з яким форвард збірної Бразилії познайомився з передбачуваної жертвою насильства через Instagram. Після спілкування молоді люди домовилися про те, що дівчина через друга Неймара, Галло, отримає необхідні документи і кошти для подорожі в Париж.

15 травня дівчина перебувала в готелі Sofitel Paris Arc de Triomphe, і близько 20:00 за місцевим часом в номер прийшов Неймар в стані алкогольного сп'яніння.

Дівчина і футболіст обмінялися ласками, проте потім, за словами жертви, бразилець виявив агресію і насильно, без її згоди, вчинив статевий акт. Жертва розповіла, що повернулася до Бразилії 17 травня, але була занадто приголомшена і налякана, щоб звернутися в поліцію.

Батько Неймара, спростував звинувачення

"Важка ситуація. Якщо не зможемо швидко відкрити правду, проблеми будуть наростати як снігова куля. Якщо потрібно буде показати переписку сина з цією жінкою, ми покажемо", – сказав Неймар-старший.

За його словами, секс був з обопільної згоди. Крім того, у нього є докази (фотографії і свідчення свідків), що син піддався шантажу з боку юриста жінки.

Сам бразилець також виступив із заявою.

"Відтепер я все розкрию: нашу переписку, моменти близькості. Така міра необхідна, щоб довести, що насправді нічого не сталося. Те, що відбулося в той день – відносини між чоловіком і жінкою, то, що відбувається у всіх парах. На наступний день нічого не сталося, ми продовжили листуватися. Мене звинувачують в згвалтуванні, це важке слово. Ця ситуація застала мене зненацька. Дуже погано і сумно чути подібне. Тому що ті, хто знають мене, мій характер, розуміють, що я ніколи не став би робити подібне. Це була пастка, і я в неї потрапив. Це стане уроком. Є люди, які хочуть отримати свій зиск і вимагати щось. Дуже сумно і боляче", - сказав Неймар.

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