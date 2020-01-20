Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський знову торкнувся теми своїх відносин з генеральним директором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

Футболіст прокоментував реакцію журналістки на його слова про те, що у них був секс, коли Канделакі здивувалася тому, що Артем вважає цей момент чи не найяскравішим у житті.

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"Ні, зустріч з Канделакі – не найбільш яскравий спогад. У неї ж теж свої харизма і почуття гумору. Так вона вирішила написати, теж круто написала. Добре відповіла, мені сподобалося. Все нормально. Вона ж не написала, що я л***о, нарозповідав там, мовляв, це неправда. Вона написала правду, тобто виставила мене нормальною людиною. Написала по-своєму, але красиво", – заявив Мілевський в інтерв'ю Вацко Light.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський створив власний YouTube-канал, в першому ролику на якому показав своє нічне життя.

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