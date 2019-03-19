Названа найстильніша спортсменка України: фото красуні

Молода українська дзюдоізстка Дарина Білодід здобула перемогу в номінації "Міс червона доріжка або найстильніша учасника церемонії "Герої спортивного року" попередніх років". Юна спортсменка набрала в півтора рази більше голосів, ніж її суперниці.

Віта Семеренко, Дар'я Білодід і Ольга Харлан НОК України

Новини Українська чемпіонка позмагається з Усиком в престижній номінації

За Білодід віддали свої голоси 143 людини. У боротьбі за перемогу в номінації юна дзюдоїстка випередила біатлоністку Віту Семеренко (98 голосів) і шаблістку Ольгу Харлан (89), повідомив Національний олімпійський комітет України на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Дарина Білодід instagram.com/dariabilodid7

Як повідомляв OBOZREVATEL, наймолодша чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід показала в мережі свого хлопця. Українська спортсменка була відзначена на відео разом з італійським дзюдоїстом Фабіо Базіле, який завоював золото Олімпіади-2016.

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