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Натер у рот: вульгарне відео Смолова з Бузовою викликало огиду в мережі

13.3т Читати матеріал російською

Футболіст збірної Росії Федір Смолов взяв участь у YouTube-шоу "Comment Out" і під час одного з раундів натер моркву в рот співачці Ользі Бузовiй.

Суть шоу полягає в наступному: учасник тягне картку з ім'ям відомого персонажа, і йому на вибір пропонуються дві альтернативи – або написати цій людині щось неприємне (в коментарях під його останнім постом в Instagram), або виконати покарання.

Під час другого раунду Бузова витягнула картку з Філіпом Кіркоровим. Ользі було запропоновано вибір: або написати під останнім постом поп-співака моторошний коментар ("Хочу заборонити перельоти тупим мамашкам з їхніми кричущими дітьми, яких треба тупо змити в унітаз. Ти зі мною?"), або погодитися на покарання.

Бузова вибрала покарання. Смолов став на стілець і за допомогою терки натер співачці в рот свіжу моркву.

У мережі фанати не оцінили такий перфоманс, назвавши відео вульгарним та огидним.

Натер у рот: вульгарне відео Смолова з Бузовою викликало огиду в мережі
Натер у рот: вульгарне відео Смолова з Бузовою викликало огиду в мережі
Натер у рот: вульгарне відео Смолова з Бузовою викликало огиду в мережі
Натер у рот: вульгарне відео Смолова з Бузовою викликало огиду в мережі
Натер у рот: вульгарне відео Смолова з Бузовою викликало огиду в мережі
Натер у рот: вульгарне відео Смолова з Бузовою викликало огиду в мережі
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Особи
Федір Смолов Ольга Бузова
Тег
збірна Росії з футболу
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