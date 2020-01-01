Наречена Зінченка роздяглася, вітаючи з Новим роком

Відома телеведуча телеканалу "Футбол" Влада Седан, якiй український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зробив пропозицію, привітала з Новим роком відвертим фото.

На знімку журналістка позує в білизні, накинувши на плече піджак і спокусливо виставивши оголену ногу.

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Новини Наречена Зінченка показала себе топлес

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді. Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

8 червня Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією. Під час інтерв'ю Саша в прямому ефірі поцілував Владу.

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