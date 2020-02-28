26 лютого знаменита тенісистка Марія Шарапова оголосила про завершення спортивної кар'єри. Росіянка з яскравими зовнішніми даними завжди привертала до себе увагу не тільки грою, а й любовними романами.

Як пише "Спорт-Експрес", стосунки пов'язували Марію Шарапову з багатьма відомими чоловіками. Музикант Адам Левін, баскетболіст Саша Вуячич, тенісист Григор Димитров і мільйонер Олександр Гілкс. Однак до сих пір росіянка не вийшла заміж і у неї немає дітей. Можливо, бажання влаштувати особисте життя і стало причиною завершення кар'єри.

Журналісти згадали про яскраві стосунки Марії Шарапової.

Хуан Карлос Ферреро, тенісист

Хуан Карлос Ферреро btu.org.ua

У 2004 році Шарапова, яка вже голосно заявила про себе і виграла Вімблдон, "по вуха закохалася" в іспанського тенісиста Хуана Карлоса Ферреро. Ту любов можна назвати підлітковим романом. Марії було 16, а Хуану Карлосу 23. Росіянка ходила на всі тусовки, де був іспанець, відвідувала всі його гри.

"Навесні-2004 я поїхала в Європу готуватися до ґрунтового сезону. Там же тренувалися ще кілька професійних гравців, включаючи самого Ферреро. За ті кілька тижнів, що я бачила, як він тренується, ходить туди-сюди, спілкується з людьми і тримається, як прибирає волосся з обличчя, я закохалася по вуха", – говорила Шарапова.

Однак мрії спортсменки не збулися – Ферреро незабаром одружився на своїй шкільній подрузі, а Шарапова страждала від нерозділеного кохання.

Енді Роддік, тенісист

Роддік і Шарапова Getty Images

У 2005 році Марія Шарапова вже була світовою зіркою. На церемонії вручення премії ESPY Awards-2005 росіянка з'явилася в компанії з американським тенісистом Енді Роддіком, який в той час був одним з найсильніших у світі і бився з Роджером Федерером.

Щоправда, відносини між молодими людьми носили якийсь конспіративний характер. Маша і Енді зустрічалися таємно, без розголосу. Часом можна було побачити Роддіка, що носить за Шараповою сумки з магазину. Але офіційно пара ніде не з'являлася. Подейкували, що Роддік боявся закону: в ту пору росіянці було 18 років. І за американськими законами зв'язок з нею дорослого чоловіка вважався не тільки порушенням загальноприйнятої моралі.

Як би там не було, коли Шараповій виповнилося 19 років, вона зрозуміла, що почуття до Роддіка охололи і пара розпалася.

Адам Левін, соліст поп-рок-групи Maroon 5

Шарапова і Адам Левін Getty Images

Пару вперше бачили в 2005 році, вже після закінчення роману з Роддіком. Ці відносини сміливо можна назвати помилкою молодості. Марія і Адам зустрічалися не більше півроку, а в 2007 році вийшло інтерв'ю Левіна одному з московських журналів, в якому стверджувалося, що Шарапова "вела себе в ліжку як мертва жаба". Редакція потім стверджувала, що інтерв'ю придумано від початку до кінця, що це був один з різновидів сатири. Однак скандал було не зупинити. І у Левіна була репутація людини, який міняв дівчат як рукавички. У 2012 році Левін подзвонив Шараповій і вибачився за свою поведінку.

Чарлі Еберсол, син мільярдера

Чарлі Еберсол і Марія Шарапова Associated Press

Спортсменки, та й просто гарні дівчата частенько зустрічаються з дуже заможними людьми. У 2008 році ця доля не оминула і Шарапову. З'явилися повідомлення про роман між Марією і продюсером каналу NBC Чарлі Еберсолом – сином мільярдера Діка Еберсола.

Еберсол дуже подобався батькові Шарапової Юрію. У сім'ї хотіли, щоб Марія вийшла за заможного американця заміж. Пару стали постійно бачити на різних благодійних вечорах і баскетболі... Але нічого не вийшло. Більш того, за деякими чутками, Еберсол познайомив Шарапову з баскетболістом Сашею Вуячичем, з яким у неї потім був бурхливий роман.

У 2015 році Еберсол зустрічався вже з поп-зіркою Брітні Спірс.

Саша Вуячич, баскетболіст

Саша Вуячич і Марія Шарапова Getty Images

Перші тривалі і серйозні стосунки Шарапової. Її коханим став словенський баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Саша Вуячич. У 2009 році вони почали зустрічатися, а в 2011-му він зробив росіянці пропозицію. Шарапова розповідала, як вони разом будуть будувати сім'ю, проте 31 серпня 2012 року Марія заявила, що вони розлучилися ще на самому початку року. Подейкують, що баскетболіст заздрив славі Шарапової. Вона була значно популярнішою за нього, чого вже говорити про доходи.

"Ми рідко говорили про доходи і славу і намагалися не обговорювати, що в тенісному світі я значно успішніше, ніж він у баскетбольному", – писала Шарапова в своїй автобіографії.

Григор Димитров, тенісист

Григор Димитров і Марія Шарапова celebzz.com

Шарапова недовго була одна: вже до кінця 2012 року росіянка почала зустрічатися з колегою – болгарським тенісистом Григором Димитровим. Цього спортсмена в світі всі знали як справжнього ловеласа. Він був готовий позалицятися до кожної спідниці. Втім, до цього часу у Шарапової був уже багатий досвід спілкування з чоловіками. Роман з Димитровим тривав цілих три роки, але за цей час пара безліч разів опинялася в центрі уваги.

Чого вартий романтичний вчинок Димитрова. Коли Шарапова грала на турнірі в Штутгарті, він послав їй букет з 500 червоних троянд. Марія просто літала по корту.

Були й скандальні моменти. До роману з Шараповою Димитров зустрічався з її головною суперницею – Сереною Вільямс. Після цього відносини двох тенісисток зіпсувалися остаточно.

"Якщо вона хоче зустрічатися з хлопцем, у якого "чорне серце", то вперед", - говорила тоді Серена, якій було явно неприємно, що її колишній бойфренд пішов не до когось, а до її найнепримиреннішої суперниці.

Як би там не було, Марія і Григор розлучилися в 2015 році.

Олександр Гілкс, бізнесмен

Після чергового невдалого роману Шарапова стала всіляко приховувати своє особисте життя. Тут ще трапилася допінгова історія з мельдонієм і стало зовсім не до цього.

Про те, що росіянка зустрічається з британським бізнесменом Олександром Гілксом, вона мовчала майже рік. Вперше їх сфотографували разом в аеропорту Лос-Анджелеса в січні 2018 року. Тоді ж Марія вперше в своїх сторіз виклала спільне фото.

38-річний мільйонер прекрасно вихований – в кращих традиціях британського стилю. Гілкс вважається одним з найбільш завидних женихів Великобританії, вхожий в королівську сім'ю і близько дружить з принцами Вільямом і Гарі. Але серце Шарапової він підкорив не тільки цим: виявляється, Олександр добре знає російську і говорить з Машею її рідною мовою.

Статок Олександра оцінюється в кілька десятків мільйонів фунтів.

Якщо в своїх соціальних мережах Шарапова не афішувала відносини з британським бізнесменом, то папараці постійно ловили пару. Влітку 2018 року в мережі з'явилися досить відверті знімки того, як пара бавиться на пляжі.

Марія Шарапова і Олександр Гілкс

Марія Шарапова і Олександр Гілкс

На самому початку 2020 року Марія виклала в Instagram відео, в якому буквально на секунду з'являється обручка з важким діамантом на безіменному пальці. Цілком можливо, що Гілкс зробив спортсменці пропозицію.

Залишається тільки здогадуватися, що саме – весілля, незадовільні результати на корті або, можливо, вагітність – стали причиною завершення спортивної кар'єри Шарапової.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!