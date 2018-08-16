Найкрасивіша українська легкоатлетка підкорила Instragram напiвоголеним фото

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех черговий раз вразила інтернет своєю бездоганною фігурою. 23-річна стрибунка в довжину виклала знімок у бікіні і зібрала десятки захоплених коментарів і тисячі лайків.

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Новини Одна з найкрасивіших легкоатлеток України викликала фурор фантастичною фігурою

Нагадаємо, що тиждень тому Марина здійснила справжню сенсацію на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. Дівчина в своїй останній спробі виборола "срібло" і підкорила світ фантастичними емоціями.