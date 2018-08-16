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Найкрасивіша українська легкоатлетка підкорила Instragram напiвоголеним фото

13тЧитати новину російською

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех черговий раз вразила інтернет своєю бездоганною фігурою. 23-річна стрибунка в довжину виклала знімок у бікіні і зібрала десятки захоплених коментарів і тисячі лайків.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю нашої співвітчизниці.

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Одна з найкрасивіших легкоатлеток України викликала фурор фантастичною фігурою

Today we find an amazing place with an unbelievable color of water 🗺 What a place😍🔥 . . . . #resttime #wekend #happy #smile #niceday #ukraine #khmelnitsky #athlete #fit #sportgirl #fitgirl

Публікація від MARYNA BEKH (@marynabekh)

Finally I'm at home 🏠 But only for few days 👻 . . . . #sport #nike #nikewomen #training #trackandfield #sportgirl #fit #athlete #jumper #athletics #longjump #stadium #workout #niketraining #smile #happy #ukraine

Публікація від MARYNA BEKH (@marynabekh)

It was an unbelievable week in Berlin 🇩🇪I am in love with this city 🌃 . . . . #berlin #resttime #germany #europeanchampionship #city #happy #niceday #fit #athlete

Публікація від MARYNA BEKH (@marynabekh)

Нагадаємо, що тиждень тому Марина здійснила справжню сенсацію на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. Дівчина в своїй останній спробі виборола "срібло" і підкорила світ фантастичними емоціями.

Особа
Марина Бех
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