Найкращий бомбардир "Шахтаря" в історії одружився на російській моделі - фото

Колишній нападник "Шахтаря", "Мілана" і "Спартака", який виступає зараз в бразильському "Палмейрасі" Луїс Адріано одружився на російській моделі Катерині Дорожко.

Бразилець з 2017-го по 2019 рік виступав за "Спартак", в цей час він і познайомився з дівчиною, повідомляє "Сегодня". Після того, як він залишив московську команду, Адріано забрав з собою до Бразилії і Катерину.

Відзначимо, що Луїс Адріано – найкращий бомбардир в історії "Шахтаря": в 266 матчах він забив 128 м'ячів.

Дивіться, на кому зупинив свій вибір Луїс Адріано:

Катерина Дорожко

Катерина Дорожко

Катерина Дорожко

Катерина Дорожко

Катерина Дорожко

Катерина Дорожко

Катерина Дорожко і Луїс Адріано

Катерина Дорожко

Катерина Дорожко

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