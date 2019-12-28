Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) разом зі своєю дружиною Катериною Хмелевською взяли участь у несподіваній домашньої фотосесії.

Сім'я позувала для київського фотографа Олени Сергєєвої і викликала справжній фурор в Instagram. Фанати з захопленням оцінили затишні знімки знаменитої пари.

У кадрі спортсмен в білому халаті читає іноземну газету. Поруч його дружина в спокусливiй сорочці, одягненою на голе тіло.

Катерина Усик і фотограф Олена Сергєєва instagram.com/alena.sergeevaa

Катерина Усик instagram.com/alena.sergeevaa

Катерина Усик instagram.com/alena.sergeevaa

Катерина Усик instagram.com/alena.sergeevaa

Катерина і Олександр Усики instagram.com/alena.sergeevaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Олександра Усика засвітила груди і викликала фурор в мережі.

Раніше сам боксер взяв участь в зйомках "Вечірнього кварталу", де зіграв коханця Олена Кравець. За словами спортсмена, сам він ніколи не потрапляв в подібні ситуації.

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