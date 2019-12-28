Головна Новини
28 грудня • оновлено в 19:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

На голе тіло: Усик з дружиною знялися в спокусливiй домашнiй фотосесії

1.2т
Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) разом зі своєю дружиною Катериною Хмелевською взяли участь у несподіваній домашньої фотосесії.

Сім'я позувала для київського фотографа Олени Сергєєвої і викликала справжній фурор в Instagram. Фанати з захопленням оцінили затишні знімки знаменитої пари.

У кадрі спортсмен в білому халаті читає іноземну газету. Поруч його дружина в спокусливiй сорочці, одягненою на голе тіло.

Катерина Усик і фотограф Олена Сергєєва

Катерина Усик і фотограф Олена Сергєєва

instagram.com/alena.sergeevaa

Катерина Усик

Катерина Усик

instagram.com/alena.sergeevaa

Катерина Усик

Катерина Усик

instagram.com/alena.sergeevaa

Катерина Усик

Катерина Усик

instagram.com/alena.sergeevaa

Катерина і Олександр Усики

Катерина і Олександр Усики

instagram.com/alena.sergeevaa

Новини
Мокра у ванні: дружина Усика знялася у відвертій фотосесії

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Олександра Усика засвітила груди і викликала фурор в мережі.

Раніше сам боксер взяв участь в зйомках "Вечірнього кварталу", де зіграв коханця Олена Кравець. За словами спортсмена, сам він ніколи не потрапляв в подібні ситуації.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги