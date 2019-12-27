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27 грудня • оновлено в 20:28
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Мокра у ванні: дружина Усика знялася у відвертій фотосесії

4.4т
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Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина порадувала фанатів пікантною фотосесією.

Дівчина рідко з'являється на сторінках глянцевих журналів і на публіці, проте цього разу зважилася на досить відверті зйомки. Відповідні знімки з'явилися на сторінці в Instagram фотографа Олени Сергєєвої.

Катерина Усик

Катерина Усик

Instagram Олени Сергєєвої

Катерина позує на фото у відвертому халаті. При цьому дружина Олександра лежить у ванні, яка наповнена водою.

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OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися яскраві знімки Катерини Усик.

Катерина Усик

Катерина Усик

Instagram Олени Сергєєвої

Катерина Усик

Катерина Усик

Instagram Олени Сергєєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Олександра Усика засвітила груди та викликала фурор у мережі. Раніше сам боксер взяв участь у зйомках "Вечірнього кварталу", де зіграв коханця Олени Кравець. За словами спортсмена, сам він ніколи не потрапляв у подібні ситуації.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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