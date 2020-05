Міністр молоді та спорту Румунії Іонуц Строе потрапив у неприємну ситуацію, коли давав інтерв'ю місцевому телеканалу і не втримав камеру, яка показала, що він сидить без штанів.

Під час прямого включення з дому міністр був одягнений в сорочку і боксерські труси. Це стало видно після того, як його телефон почав падати зі столу. Відео інциденту було опубліковано в Twitter. Особливу увагу варто звернути й на реакцію телеведучого на каналі Pro X, який не приховував свого подиву.

In other news ...



Check out the TV presenter's reaction when the Romanian Sports Minister's camera slips 😂



pic.twitter.com/x8sRYO33yf