Мережу схвилювало фото Ломаченка із Зеленським: спортивні підсумки 18 липня

Український чемпіон Василь Ломаченко викликав ажіотаж в мережі спільним фото з президентом Володимиром Зеленським, а українські футболісти влаштували феєрію в Лізі чемпіонів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 18 липня.
Крім того, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна розбурхала мережу апетитним фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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