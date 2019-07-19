Мережу схвилювало фото Ломаченка із Зеленським: спортивні підсумки 18 липня

Український чемпіон Василь Ломаченко викликав ажіотаж в мережі спільним фото з президентом Володимиром Зеленським, а українські футболісти влаштували феєрію в Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 18 липня.

Крім того, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна розбурхала мережу апетитним фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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