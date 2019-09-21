"Мені пофіг": Усик влаштував листування з Поляковою - фотофакт

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) влаштував листування в соціальних мережах зі знаменитою українською співачкою Ольгою Поляковою.

Кримчанин в Instagram виклав відео зі своєї підготовки до поєдинку з голландцем Тайроном Спонг. У ролику Усик відточує удари по груші під композицію поп-діви "Лед тронулся".

Ольга не втрималася, залишивши коментар під роликом: "Нічо се! Я допомагаю чемпіону! 💪 у Вас відмінний смак, Саша!".

"Так Ольга, ви нам допомагаєте. Багатьом не подобається мій смак, але мені пофіг. Це мій смак, і їм те, що хочу", - відповів кримчанин.

Як повідомляв OBOZREVATEL , жертва Усика назвав велику проблему українця в супертяжах. Знаменитий американський суперважкоатлет дав відверте інтерв'ю, де описав перспективи кримчанина.

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