"Мене відрізняє": Ломаченко пояснив свої політичні висловлювання

Український суперчемпіон Василь Ломаченко зізнався, що ніколи не шкодував про сказане в різних інтерв'ю.

Йдеться не тільки про бокс, а й про інші питання, зокрема й політичні.

"Буває таке, що коли ти щось скажеш, ти говориш те, що думаєш. Але коли тобі з боку пояснюють, як вони відповіли б на це питання, то розумієш, що це було б правильніше. Що мене відрізняє від всіх інших: я дійсно говорю правду, кажу те, що думаю. Ніколи не підлаштовувався, не думаю, щоб щось сказати, щоб догодити всім, щоб про мене не думали погано", – сказав Ломаченко в інтерв'ю офіційному YouTube-каналі.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко відзначився скандальними висловлюваннями про військову агресію Росії щодо України, назвавши її "складною політичною ситуацією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко висловив сумнів, що борець Жан Беленюк зможе суміщати роботу в парламенті і виступи на високому спортивному рівні.

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