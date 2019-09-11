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11 вересня • оновлено в 22:22
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"Мене відрізняє": Ломаченко пояснив свої політичні висловлювання

10.1т Читати матеріал російською

Український суперчемпіон Василь Ломаченко зізнався, що ніколи не шкодував про сказане в різних інтерв'ю.

Йдеться не тільки про бокс, а й про інші питання, зокрема й політичні.

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"Буває таке, що коли ти щось скажеш, ти говориш те, що думаєш. Але коли тобі з боку пояснюють, як вони відповіли б на це питання, то розумієш, що це було б правильніше. Що мене відрізняє від всіх інших: я дійсно говорю правду, кажу те, що думаю. Ніколи не підлаштовувався, не думаю, щоб щось сказати, щоб догодити всім, щоб про мене не думали погано", – сказав Ломаченко в інтерв'ю офіційному YouTube-каналі.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко відзначився скандальними висловлюваннями про військову агресію Росії щодо України, назвавши її "складною політичною ситуацією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко висловив сумнів, що борець Жан Беленюк зможе суміщати роботу в парламенті і виступи на високому спортивному рівні.

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Василь Ломаченко
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Северг Олег
Северг Олег
Хороший человек. Умный. И поэтому успешный. Если бы с него украинцы брали бы пример, то Украина процветала бы. Но увы, таких как он и Саша Усик мало осталось на Украине. Одно дерьмо осталось...
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Фесенко Александр
Фесенко Александр
Северг Олег, вот живой пример как можно манипулировать народом. Умение вождя внушить народу. что он действует от их имени, выполняет их указания, для их же блага, что народ превыше всего, мало того что этот народ является богоизбранным, наделенным какими то особыми мессианскими качествами, и все что он вещает - является истиной. Что этот народ должны все почитать и уважать (зачастую "уважать" ассоциируется с понятием - бояться). Это уже было в истории не раз. Самый последний пример - Гитлер. После его воззваний к народу в Германии запрещены референдумы, воззвания и призывы к народу, выступления от имени народа. Россия незаметно для себя стала копией Германии 1937-39 годов. Конечного бревна в своем глазу не видать, зато надуманные "бендеровцы", "угнетенные рускоязычные Донбасса", стремящиеся к воссоединению крымчане... Все это не ново, но признавать этого, никто из россиян, никогда не захочет. А Саша Усик и Вася Ломаченко рассуждают просто как обычные граждане о своих друзьях из России, которые конечно им не враги. Абстрактно рассуждают о политиках и политике. В принципе, пока не коснется лично каждого, так рассуждают многие, очень многие. А как иначе? Если половина родственников в России? И на них там действует телевизор и всеобщая атмосфера "победунов". Но и здесь, в Украине тоже есть, хоть и менее отлаженная но все-таки пропаганда, тот же телевизор. Поэтому не нужно уж так сильно из себя изображать просветленного и просвещенного. при этом повторять штампы навязанные пропагандой, с оперируя надуманными цифрами и фактами. Гордыня, которая прививается на пустом месте - до добра не доведет. А раскаивание, если и наступит, то чаше всего бывает запоздалым.
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Северг Олег
Северг Олег
Коваленко Николай, У нас наоборот. Это они берут пример с русского народа. Успех Путина именно в том, что он стал выполянть требования людей и подстраиваться под общественное мнение. До него было ровно наоборот. Ельцин прекрасно знал, что 99% русских людей против подписи с Украиной договора по границе - вопрос Крыма для русских всегда был важен. Но Ельцин плевал на мнение народа и подписал. Поэтому его ненавидели. Путин стал делать ровно наоборот по всем вопросам. И вот добился успеха. Полная поддержка в обществе. К примеру сегодняшняя Россия это почти на 89% именно то, о чём писали и чего хотели опозиционные газеты и партии в начале 90-х. Практически полное воплощение. С армией, с православием, с независимой внешней политикой, и способностью не прогибаться перед западом как это было при Ельцине.
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