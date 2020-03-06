Російський телеканал "Матч ТВ" відзначився незрозумілим поздоровленням дівчат із 8 Березня.

Керівництво мовника вирішило проявити оригінальність і вручити представницям прекрасної статі квіти і пиріжки, які були чомусь упаковані у канцелярські файли.

"Ось такі подарунки – квіти і пиріжки у файлі на всіх – отримали від керівництва співробітниці одного з відділів "Матч ТВ". Тіна Канделакі (гендиректор каналу – ред.), самі стежите за харчуванням, а в підлеглих пиріжки пхаєте", – написали автори Telegram- каналу "Антиглянець".

Сама Канделакі оперативно відреагувала на ситуацію. "Сама пекла, дівчатка, а за упаковкою не встежила", – відповіла генеральна директорка "Матч ТВ" у соціальній мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Канделакі влаштувала перепалку в мережі зі скандальним російським бійцем ММА Олександром Ємельяненком.

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