Легендарний американський супертяж Майк Тайсон зізнався, що за часів молодості не міг контролювати своє лібідо.

Майк Тайсон boxingscene.com

"Коли я був молодий, то поводився немов тварина. Причому тварина з бабло. Я розкидався грошима на всякі гулянки, тр**хав все, що ворушиться: подруг, їх кузин і матерів. Ми влаштовували дикі оргії. Я був божевільним. Я був хворий, була потрібна допомога, але не усвідомлював цього. Я купував машини, причому не тільки собі, а й своїм дівкам", - заявив Залізний Майк в рамках подкасту Hotboxin 'with Mike Tyson, якого цитує vringe.com.

Нещодавно Майк Тайсон розповів про своє ставлення до життя і смерті, заявивши, що готовий померти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон в новому кліпі американського репера Емінема на пісню Godzilla відправив знаменитого артиста в глибокий нокаут.

Раніше Тайсон зізнався, що одного разу, повернувшись додому, виявив дружину в ліжку з Бредом Піттом. Подружжя в той момент знаходилися в процесі розлучення, але іноді зустрічалися.

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