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"Люди для них ніщо": Маркевич жорстко висловився про переговори з Росією щодо Донбасу

3.7т Читати матеріал російською

Колишній головний тренер збірної України, харківського "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич виступив проти прямих переговорів із Росією щодо ситуації на Донбасі.

Вона також висловив думку, що російська влада зацікавлена в ескалації конфлікту, оскільки Україна прагне до ЄС.

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"Домовлятися з Росією не має сенсу. Хіба у них щось зміниться у головах, але я не уявляю, як це все можна закінчити. Я розумію, що вони хочуть, щоб ми схилили голови, стали на коліна і все. Звісно, домовитися можна, але нехай вони підуть з Донбасу, щоб там була територія України. Але я не вірю, що вони підуть звідти. Навіть санкції не допоможуть. Бо для них люди це ніщо. Ну, загинуть там 100 тисяч, але їм все одно. Росія просто не дає людям нормально жити, постійно воює. У нас більшість хоче жити в ЄС, як живуть нормальні цивілізовані люди, але вони нам цього не дають. І не дадуть", – заявив Маркевич у інтерв'ю 5 каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний російський тенісист Євгеній Кафельников жорстко пройшовся по пропаганді росЗМІ та підтримав Україну.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Мирон Маркевич
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Semenov Igor
Semenov Igor
"У нас большинство хочет жить в ЕС, как живут нормальные цивилизованные люди, но они нам этого не дают. И не дадут", – заявил Маркевич в интервью 5 каналу." После госпереворота, вооруженного и антиконституционного, в Феврале 2014 года часть украинцев захотела в ЕС и НАТО, а часть (Крым и Донбасс) не захотел. Почему Киев или украинская власть должна уважать мнение одних и не уважать мнение других, которые провели свои референдумы по международным правовым законам в условиях вооруженного госпереворота в стране и недействии конституции страны?
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Semenov Igor
Semenov Igor
Vik Vik, Спасибо за разъяснение - теперь буду знать и всем говорить, что в Феврале 2014 года на Украине произвошла ЗАКОННАЯ смена власти согласно действующей конституции Украины. А то тут говорят, что это было не по конституции и незаконно. Теперь я знаю, что все было ЗАКОННО!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Vik Vik, Какой импичмет, свiдомо МАНДАйнутая мразота? Не попути с вами это Крыму и Донбассу...таи еще кое каким территориям Украины, которые появились в ее составе после анексии комуняками и москалями.
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филипп филипыч
филипп филипыч
в одном абзаце: "Договариваться с Россией не имеет смысла.....Ну, погибнут там 100 тысяч, но им все равно. " разве 100 тысяч не главный смысл договариваться?
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филипп филипыч
филипп филипыч
Vik Vik, ааа ну тогда ладно. я то думал что 100 тысяч жалко в любом случае. ан нет. оказывается при шантаже нехай мрут
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Vik Vik
Vik Vik
филипп филипыч, это не договор.. А шантаж.. Мы убьем 100 тыс. если вы не вступите в таежный .. Т.е.полный отказ от сопротивления и тогда мол не будет как в Грозном. Да.. только проблема в том, что Украина не Чечня
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Питон Каа
Питон Каа
Да мы то тут при чем? В ЕС они хотят жить... Живите... Только вот сам ЕС не желает чтобы вы в нем жили, так как вы ему ничего не сможете дать, а будете только просить. Великобритания из него выходит, а кто будет содержать пшеков и шпротов? Германии и Франции и так довольно нахлебников.
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Vik Vik
Vik Vik
Питон Каа, Не говори Гоп.. мы поступил мудрее.. Подождем на береги реки, пока мимо будут проплывать ваши тушки. Готовтесь к гражданской.. Думаете у вас её не будет? Наивные..
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