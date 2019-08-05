"Люди для них ніщо": Маркевич жорстко висловився про переговори з Росією щодо Донбасу

Колишній головний тренер збірної України, харківського "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич виступив проти прямих переговорів із Росією щодо ситуації на Донбасі.

Вона також висловив думку, що російська влада зацікавлена в ескалації конфлікту, оскільки Україна прагне до ЄС.

"Домовлятися з Росією не має сенсу. Хіба у них щось зміниться у головах, але я не уявляю, як це все можна закінчити. Я розумію, що вони хочуть, щоб ми схилили голови, стали на коліна і все. Звісно, домовитися можна, але нехай вони підуть з Донбасу, щоб там була територія України. Але я не вірю, що вони підуть звідти. Навіть санкції не допоможуть. Бо для них люди це ніщо. Ну, загинуть там 100 тисяч, але їм все одно. Росія просто не дає людям нормально жити, постійно воює. У нас більшість хоче жити в ЄС, як живуть нормальні цивілізовані люди, але вони нам цього не дають. І не дадуть", – заявив Маркевич у інтерв'ю 5 каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний російський тенісист Євгеній Кафельников жорстко пройшовся по пропаганді росЗМІ та підтримав Україну.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал