Топмодель Лорен Саммер, яка продемонструвала голі груди на бейсбольному матчі, пояснила, що це частково був рекламна акція, доходи з якої підуть на благодійність.

"Так, ми підозрювали, що будемо забанені, але я б зробила це знову. Наші доходи від Shagmag підуть на оплату медичних рахунків жінок з раком грудей", – написала Саммер в Twitter.

To clarify, yes we knew we would get banned, yes the letters are real, and yes I would do it again lol. More importantly, subscribe to @SHAGMAG_ because the proceeds go directly to women with breast cancer to pay for their medical bills. 🤘🏻❤️