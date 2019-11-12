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12 листопада • оновлено в 22:01
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"Дівчинка виросла": у ведучої "Профутбола" "випали груди" - фотофакт

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Популярна ведуча програми "Профутбол" на каналі 2 + 2 Олександра Лобода вразила своїх шанувальників, виклавши спокусливе фото в Instagram.

Александра Лобода

Александра Лобода

Instagram Александры Лободы

"Ну нічого собі. Дівчинка виросла","Дівчина, у вас лiворуч груди вивалилися"," Несподівано", – не змогли стримати емоцій передплатники.

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Крім того, фанати звернули увагу що знімок абсолютно не відповідає опису. У тексті дівчина поділилася враженням від перегляду відомого спортивного фільму "Круті віражі", про дебют в 1988 році бобслейного екіпажу з Ямайки на Зимових Олімпійських іграх у Калгарі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися і іншими фото журналістки.

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

Олександра Лобода

Олександра Лобода

Instagram Олександри Лободи

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