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26 квітня • оновлено в 22:29
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Лідер ПСЖ покинув дружину заради "кучерявої Тіни Канделакі"

5.1т
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Знаменитий футболіст збірної Італії і французького ПСЖ Марко Вератті розлучився з Лорою Заззарою після 12 років шлюбу.

Марко познайомився з Лорою в 16 років і з тих пір вони не розлучалися. Молоді люди знали один одного з дитинства, так як росли в декількох кварталах один від одного. 12 березня 2014 у них народився син Томмазо.

Дамою, яка зруйнувала шлюб, виявилася Джесіка Айді – 26-річна модель, що має контракт з відомим агентством Nextmodels. Крім цього, у дівчини велика аудиторія в соціальних мережах – 162 тис. пiдписників. У мережі її жартівливо назвали "кучерявою Тіною Канделакі".

Лідер ПСЖ покинув дружину заради "кучерявої Тіни Канделакі"

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самі помилуватися красунею.

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Джессіка Айді

Джессіка Айді

@jessicaaidi

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вератті став посміховиськом в мережі, після того, як в Twitter потрапило відео його любовних ігор з Айді.

Відзначимо, що 26 квітня футболіст збірної України Артем Кравець розлучився зі своєю дружиною Анною після 10 років шлюбу.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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