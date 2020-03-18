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18 березня • оновлено в 20:28
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Левченко виклала відео зі спальні, показавши, чим займається на карантині

3.5т
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Знаменита українська легкоатлетка Юлія Левченко, показала, чим займається під час вимушеного карантину, щоб зберегти себе в тонусі.

У кліпі, який знятий у спальні спортсменки, Юля робить присідання, тримаючи в руках півлітрові пляшки води, а також качає прес і спину за допомогою подушки і дивана.

"Моє "домашнє" тренування для фізичного і психічного здоров'я", – підписала ролик наша 22-річна стрибунка у висоту.

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My "homemade" training for physical and mental health 🙏🏽💛

Публікація від Yuliia Levchenko (@levchenkou)

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Юлія Левченко
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Гоша Злой
Гоша Злой
молодчина) хорошо выглядит
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Карающий Меч
Карающий Меч
С редбуллом ага Она киряет там
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