Левченко виклала відео зі спальні, показавши, чим займається на карантині

Знаменита українська легкоатлетка Юлія Левченко, показала, чим займається під час вимушеного карантину, щоб зберегти себе в тонусі.
У кліпі, який знятий у спальні спортсменки, Юля робить присідання, тримаючи в руках півлітрові пляшки води, а також качає прес і спину за допомогою подушки і дивана.
"Моє "домашнє" тренування для фізичного і психічного здоров'я", – підписала ролик наша 22-річна стрибунка у висоту.
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Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.
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