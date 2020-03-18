Левченко виклала відео зі спальні, показавши, чим займається на карантині

Знаменита українська легкоатлетка Юлія Левченко, показала, чим займається під час вимушеного карантину, щоб зберегти себе в тонусі.

У кліпі, який знятий у спальні спортсменки, Юля робить присідання, тримаючи в руках півлітрові пляшки води, а також качає прес і спину за допомогою подушки і дивана.

"Моє "домашнє" тренування для фізичного і психічного здоров'я", – підписала ролик наша 22-річна стрибунка у висоту.

Подивитися цю публікацію в Instagram My "homemade" training for physical and mental health 🙏🏽💛 Публікація від Yuliia Levchenko (@levchenkou) 18 Мар 2020 на 6:08 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

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