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Лесбійський секс: ведуча "Профутбол" зробив відверте зізнання

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Ведуча програми "Профутбол" на каналі 2+2 Олександра Лобода зізналася, що одна з вболівальниць пропонувала їй лесбійський секс.

"Мені один раз дівчинка написала, що вона хотіла б зі мною... Їй, напевно, подобаються дівчата, і вона хотіла зі мною інтимної близькості. Я показала це повідомлення чоловікові: "Слухай, дивись". Він каже: "О, прикольно". Але нічого не було. Боже, це відео буде дивитися моя мама", – зі сміхом розповіла Лобода в інтерв'ю YouTube-каналу "Від душі в душу".

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При цьому Олександра не стала говорити, що саме їй написала прихильниця, а загадала ребус для глядачів.

Лесбійський секс: ведуча "Профутбол" зробив відверте зізнання

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Emma D взяла участь в ефектною фотосесії заради воротаря донецького "Шахтаря" Олексія Шевченка.

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Особа
Олександра Лобода
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