Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Кравець виклала відверте фото через тиждень після розлучення з чоловіком

3.1т
Читати матеріал російською

Анна Кравець, уже колишня дружина футболіста збірної України Артема Кравця, через тиждень після розлучення з чоловіком, порадувала своїх фоловерів в Instagram спокусливим фото з відпочинку.

На знімку, зробленому в одній із поїздок на Балі, дівчина зображена крупним планом, при цьому акцент зроблений на її значному бюсті.

Відзначимо, що через 2 дні після розлучення, дівчина виклала селфі, підписавши його "більше ніяких ч/б, далі тільки кольорові фото".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем і Аня оголосили про розлучення 26 квітня. Пара познайомилася в інтернеті в 2008 році. Шлюб уклали в 2010. Виховують двох дітей-близнят Влада й Івана, які народилися 25 листопада 2017 року.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Артем Кравець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
10
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 263 тисячи.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Італійські вчені заявили про винахід першої вакцини, яка здатна нейтралізувати COVID-19.

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

  • Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом: одужали 97%!

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Неман
VS
Рух
Победа Немана с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Славия
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.84 Сделать ставку
Городея
VS
Минск
Инд. тотал Городеи больше 1
1.97 Сделать ставку
Слуцк
VS
Энергетик-БГУ
Обе забьют
1.81 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа ENCE с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Complexity
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Heretics
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
pro100
VS
NaVi
Победа NaVi с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку